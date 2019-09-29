الإمارات وروسيا تبحثان تطوير مشاريع صناعية مشتركة

استضافت العاصمة الروسية موسكو الاجتماع الثاني لفريق العمل الإماراتي-الروسي بشأن التعاون الصناعي والتقني والعلمي.



ترأس الاجتماع من جانب الإمارات الدكتور مطر حامد النيادي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة، فيما ترأسه عن الجانب الروسي ألكسي فلاديميروفيتش، نائب وزير الصناعة والتجارة.

Advertisements

وأكد الطرفان، خلال الاجتماع، أهمية الشراكة القائمة بين البلدين الصديقين وتعزيز مجالات التعاون العلمي والتقني والاستثمار المشترك والعمل على تحفيز وتسهيل قيام الشركات المختصة في البلدين وتطوير مشاريع صناعية مشتركة والاستفادة من القدرات والإمكانيات الصناعية لدى البلدين واستكشاف فرص التعاون للدخول في أسواق جديدة.

ووقع الجانبان في الختام على محضر الاجتماع الذي تضمن خطة عمل لتفعيل مجالات التعاون التي تم الاتفاق عليها.

ويأتي الاجتماع ضمن أحكام اتفاقية التعاون الصناعي والتقني والعلمي بين الشركات المدنية في البلدين الصديقين التي تم التوقيع عليها في نهاية عام 2017 وتهدف إلى تعزيز التعاون والاستثمار بين البلدين في قطاع الصناعة والطيران والاتصالات والبحث والتطوير.

وضم وفد دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلين عن وزارة الطاقة والصناعة ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة واتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات ودائرة النقل في أبوظبي ومركز الابتكار في جامعة خليفة وعدد من كبرى الشركات الإماراتية مثل شركات أدنوك وصناعات والإنشاءات البترولية الوطنية وحديد الإمارات وتوازن القابضة وشركة مصدر وستراتا للتصنيع ومدينة خليفة الصناعية وشركة أبوظبي للطيران والقمة العالمية للصناعة والتصنيع والفوعة للتمور.