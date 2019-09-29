السودان يحتضن اجتماعات فنية بشأن سد النهضة الإثيوبي

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مرتضى كوكو - الخرطومالإثنين 2019/9/30 12:08 ص بتوقيت أبوظبي
جانب من أعمال البناء في سد النهضة - أرشيفية
تبدأ في العاصمة السودانية الخرطوم، الإثنين، اجتماعات اللجنة الوطنية البحثية الفنية المستقلة المكونة من: مصر والسودان وإثيوبيا؛ وذلك لبحث طرق تشغيل وملء بحيرة سد النهضة الإثيوبي.
وبحسب تعميم من وزارة الري السودانية، فإن اجتماعات اللجنة ستستمر حتى الخميس المقبل، وسيعقبها اجتماع لوزراء الموارد المائية بالدول الثلاث في الخرطوم خلال الفترة من "4 – 5" أكتوبر، وذلك لاعتماد النتائج التي توصلت إليها اللجنة الوطنية المستقلة.
وتشكلت اللجنة الوطنية البحثية الفنية المستقلة، بموجب توجيهات من رؤساء الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، في أعقاب تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.
وأبدى المهندس خضر محمد قسم السيد، رئيس الجهاز الفني للموارد المائية في السودان، ثقته في أن تحرز هذه الجولة توافقا في ملف التفاوض بين الأطراف الثلاث، مشيراً إلى أن الاجتماع سيشهد استعراض مقترحات مصرية وإثيوبية وسودانية.
وأشار "قسم السيد" إلى أن اجتماعات اللجنة البحثية ستتوج باجتماع لوزراء الموارد المائية في الدول الثلاث خلال 4-5 أكتوبر القادم لاعتماد نتائج هذا الاجتماع.
وأكد ثقته في التوصل إلى تفاهمات بين الدول الثلاث استنادا إلى نجاحات اللجنة البحثية، في ضوء إعلان المبادئ الذي وقعه رؤساء السودان وإثيوبيا ومصر في الخرطوم، بتاريخ 23 مايو 2015.
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