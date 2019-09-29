مصر تتسلم عناصر جديدة بخلية "الإخوان" من الكويت

قال مصدر أمني مصري لـ"العين الإخبارية"، الأحد، إن دولة الكويت سلمت مصر عددا من المطلوبين المرتبطين بخلية الإخوان خلال الساعات الماضية.

وأوضح المصدر الأمني المصري، أن الإرهابي خالد محمود المهدي من أبرز القيادات المطلوبة في خلية الإخوان.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أن التحقيقات مع عناصر خلية الإخوان الإرهابية بدأت فور وصولهم إلى القاهرة.

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واعترف المهدي خلال التحقيق معه أنه هرب إلى الكويت عن طريق السودان بعد عام ٢٠١٣، وأنه كان يدير شبكة لتهريب الأموال للتنظيم الإرهابي في مصر بمساعدة أخرين لتمويل العمليات الإرهابية.

وأعلنت الكويت في يوليو الماضي، تسليم "خلية إخوانية" إرهابية إلى السلطات المصرية جرى توقيفها الجمعة الماضي، يحمل أعضاؤها الجنسية المصرية صدر في حقهم أحكام قضائية من قبل السلطات في القاهرة في عملية أمنية استباقية.

وأوضحت أنه "بعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية".



وأكدت الوزارة أن "التحقيقات لا تزال جارية للكشف عمن مكّنهم من التواري وساهم بالتستر عليهم والتوصل لكل من تعاون معهم".

وقالت إنها "لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع أي خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن".