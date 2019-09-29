شاهد.. اللقطات الأولي من تشييع جثمان اللواء عبد العزيز الفغم

الأحد 29 سبتمبر 2019

تشييع جثمان اللواء الفغم

أقيمت مساء اليوم الأحد في الحرم المكي، صلاة الجنازة على اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز، الذي قتل في مدينة جدة ليلة أمس.



ووثق رواد التواصل الإجتماعي بعض مقاطع الفيديو التي تم تداولها، لحظة وصول جثمان الراحل والمشاهد الأولى للترتيبات التي سبقت إقامة صلاة الجنازة عليه، ومشاهد أخري من تشييع جثمانه.

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وفي وقت سابق اليوم، أعلنت عائلة اللواء عبدالعزيز الفغم، أن تشييع جثمانه سيكون بعد صلاة عشاء اليوم في الحرم المكي. كما أعلنت أن استقبال المعزين سيكون يومي الثلاثاء والأربعاء بعد الساعة الخامسة عصرًا في منزل العائلة.

وقتل اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ليل السبت/ الأحد، في مدينة جدة.

وكان الراحل حارسًا شخصيًا للملك عبد الله بن عبد العزيز، وبعد وفاته أصبح حارسًا شخصيًا للملك سلمان بن عبد العزيز.