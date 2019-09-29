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انقطاع الكهرباء عن مليون شخص في جزيرة تنريفي الإسبانية

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تأثر نحو مليون شخص جراء انقطاع ​التيار الكهربائي​ عن جزيرة تنريفي الإسبانية في المحيط الأطلسي.

وأكدت السلطات المحلية أن الانقطاع طال جميع أنحاء أكبر جزيرة في أرخبيل الكناري، لكن مولدات الطاقة المخصصة ل​حالات​ الطوارئ تزود ب​الطاقة الكهربائية​ المؤسسات الأساسية مثل ​المستشفيات​.

وأعلنت عمدة عاصمة ​الجزيرة​ باتريسيا إرنانديز أنه من المتوقع أن تستأنف إمدادات الطاقة الكهربائية إلى معظم مناطق الجزيرة في غضون ست ساعات، فيما تعمل السلطات على تحديد أسباب الحادث.

ويبلغ عدد سكان الجزيرة 900 ألف شخص، علاوة على ألوف السياح الذين يزورونها سنويا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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