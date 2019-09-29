خارجية إيران: نرحب بمقترح حكومة الإنقاذ اليمنية وقف إطلاق الصواريخ والمسيرات مقابل وقف الرياض هجماتها

أكّدت ​وزارة الخارجية الإيرانية​ "أننا نرحب بمقترح ​حكومة​ الإنقاذ اليمنية وقف إطلاق ​الصواريخ​ والمسيرات مقابل وقف ​الرياض​ هجماتها"، مشيرة الى أن "مقترح حكومة الإنقاذ اليمنية يصب في مصلحة استقرار المنطقة وأمنها".

ولفتت الى "أننا نشجع الرياض على قبول المقترح اليمني وندعم أي خطوات من شأنها استتباب وقف ​إطلاق النار​"، موضحة أن " ​السعودية​ تستمر في قصف المناطق اليمنية رغم الترحيب الدولي بمقترح حكومة الإنقاذ".