خارجية إيران: نرحب بمقترح حكومة الإنقاذ اليمنية وقف إطلاق الصواريخ والمسيرات مقابل وقف الرياض هجماتها

أكّدت وزارة الخارجية الإيرانية "أننا نرحب بمقترح حكومة الإنقاذ اليمنية وقف إطلاق الصواريخ والمسيرات مقابل وقف الرياض هجماتها"، مشيرة الى أن "مقترح حكومة الإنقاذ اليمنية يصب في مصلحة استقرار المنطقة وأمنها".
ولفتت الى "أننا نشجع الرياض على قبول المقترح اليمني وندعم أي خطوات من شأنها استتباب وقف إطلاق النار"، موضحة أن " السعودية تستمر في قصف المناطق اليمنية رغم الترحيب الدولي بمقترح حكومة الإنقاذ".
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