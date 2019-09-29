العثماني: المغرب يرفض صفقة القرن والقدس خط أحمر

أكّد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني أن بلاده "ترفض بشكل قاطع ما يُعرف بصفقة القرن ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية"، مشددًا على أن "القدس خط أحمر".
ولفت العثماني، خلال مشاركته بلقاء مع منتخبي حزبه العدالة والتنمية، إلى أن ”جميع مكونات البلاد ترفض هذه الصفقة، سواء تعلق الأمر برسائل وتصريحات العاهل المغربي محمد السادس، أو الدبلوماسية الوطنية وجميع القوى السياسية".
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