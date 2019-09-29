العثماني: المغرب يرفض صفقة القرن والقدس خط أحمر

أكّد رئيس ​الحكومة المغربية​ ​سعد الدين العثماني​ أن بلاده "ترفض بشكل قاطع ما يُعرف ب​صفقة القرن​ ومحاولة تصفية ​القضية الفلسطينية​"، مشددًا على أن "​القدس​ خط أحمر".

ولفت العثماني، خلال مشاركته بلقاء مع منتخبي حزبه ​العدالة والتنمية​، إلى أن ”جميع مكونات البلاد ترفض هذه الصفقة، سواء تعلق الأمر برسائل وتصريحات العاهل المغربي ​محمد السادس​، أو الدبلوماسية الوطنية وجميع القوى السياسية".