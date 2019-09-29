أعلن وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ من ويتشيتا معقل نظيره الأميركي ​مايك بومبيو​، "أننا أصدقاء مع ​الولايات المتحدة​ ولكن لا يمكن أن نقبل بأن يتهم قسم من أهلنا ب​الإرهاب​ تمامًا وكأن يطلب من ​أميركا​ اعتبار قسم من مواطنيها وأهلها إرهاببين"، مشيرًا الى أن "​لبنان​ محب للسلام وهو لم يعتد يوما على أحد لكن عندما يقاتل ويدافع يكون بموقع الدفاع عن نفسه وللمحافظة على حقه بالوجود".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باسيل: نحن أصدقاء مع الولايات المتحدة ولكن لا يمكن أن نقبل بأن يتهم قسم من أهلنا بالإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.