النشرة: قطع طريق عام كفردجال النبطية بإطارات مشتعلة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ بأنه "أقدم مجموعة من الشبان على إحراق إطارات وسط الطريق العام بين كفردجال والنبطية، الأمر الذي تسبب بإقفالها أمام السيارات".

وأشار الى أنه "تجمع الشبان وسط الطريق احتجاجا على الوضع المعيشي والاقتصادي السيء ورددوا هتافات ضد المسؤولين في ​الدولة​ و​الحكومة​".

وحضرت الى المكان دورية من ​قوى الامن الداخلي​ وراقبت التحرك الشبابي.

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