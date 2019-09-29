الخازن: لننطلق بشكل يشعر الوطن بشيء جدي يجب تنظيم الوضع المالي

أكد رئيس ​المجلس العام الماروني​ ​وديع الخازن​ أن "لا شيء يمنع رفع وخفض سعر ​الدولار​ كما يحصل في كل الاول وليس أمرا إلزاميا تثبيت سعر صرف الدولار فهو قائم على العرض والطلب".

وفي تصريح تلفزيوني له، أوضح الخازن أنه "يجب أن ننسجم مع نفسنا ونحسن وضعنا الاداري في ​لبنان​"، مشيراً الى أن "أهم ما في الأمر أنه يجب ان نسترجع اموالنا المنهوبة كما فعل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي أعاد 400 مليار دولار بهذه الطريقة".

وشدد على "أننا نريد أن نسترجع الاموال التي نهبت من المواطنين"، مشيراً الى أنه "لننطلق بشكل يشعر الوطن بشيء جدي يجب تنظيم ​الوضع المالي​، وتعاون المسؤولين مع ​الدولة​ لتقوم هي الأخرى من كبوتها".

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