لندن تتحضر لاستقبال رحلات سيارة الأجرة الطائرة !









اسماء السيد - يبدو أن الحلم الخاص بتسيير سيارات الأجرة الطائرة بات أقرب إلى الواقع أكثر من أي وقت مضى، حيث بدأت شركات كبرى مهتمة بهذا المجال في استئجار أسطح بعض البنايات في جميع أنحاء لندن، لاستخدامها مستقبلاً كمنصات هبوط لتلك المركبات.

وتعكف شركات عملاقة على رأسها أوبر، ايرباص، بي إم دبليو، رولز رويس وكيتي هوك التابعة لـ "غوغل" على تطوير تكنولوجيا التاكسيات الطائرة لنقل الركاب عبر رحلات جوية قصيرة من مدينة لأخرى أو عبر رحلات داخل نفس المدينة.

وذكرت بهذا الخصوص صحيفة "ذا صن" البريطانية أنه سيتعين على تلك الشركات أن تبرهن على فعالية وكفاءة تلك التكنولوجيا المبتكرة بتجاوزها بعض اختبارات السلامة الصارمة قبل الموافقة على تعميمها واستخدامها في المملكة المتحدة.

Advertisements

غير أن الصحيفة نوهت في نفس الوقت إلى أن شركة "سكاي بورتس" - المتخصصة في أعمال البنية التحتية للمهابط - وافقت بالفعل على إعطاء 15 رخصة لتشغيل بعض أسطح البنايات كمنصات هبوط لتلك التاكسيات الطائرة في لندن.

ونقلت "ذا صن" عن دانكان ووكر، المؤسس الشريك لشركة سكاي بورتس، قوله "نتواجد في عدد من المدن التي نحصل فيها على إيجارات لأسطح البنايات، كما نفتتح خلال 3 أو 4 أسابيع ساحة إقلاع وهبوط خاصة بتلك التاكسيات الطائرة في سنغافورة".

كما أعلنت شركة أخرى تدعى "سكاي سكيب" أنها تجري حالياً محادثات لبدء تأجير مساحات على أسطح بعض البنايات في جميع أنحاء العاصمة البريطانية، لندن، التي يتوقع لها أن تكون واحدة من أكبر الأسواق العالمية لتلك التاكسيات الطائرة.

أعدت ""الخليج 365"" المادة بتصرف عن صحيفة "ذا صن" البريطانية، الرابط الأصلي أدناه

https://www.thesun.co.uk/tech/10027626/flying-taxis-rooftops-london-landing-pads/

