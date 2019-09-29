زلزال شديد بقوة 6،8 درجات يضرب المناطق قبالة تشيلي









اسماء السيد - واشنطن: أعلنت مؤسسة الدراسات الجيولوجية الأميركية أن زلزالا بقوة 6،8 درجات ضرب منطقة في المحيط الهادىء قبالة شواطىء تشيلي، وأشارت الى أن "الاحتمال ضئيل" في أن يتسبب بوقوع ضحايا أو أضرار.

وسجل مركز الزلزال على بعد 66 كلم جنوب غرب مدينة كونستيتيوشن الساحلية "حيث يعيش غالبية سكان هذه المنطقة في منازل مقاومة للزلازل" حسب ما أوضحت المؤسسة.



