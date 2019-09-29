خبير أمن معلومات: الشائعات آلية تتبعها جماعة الإخوان لزعزعة الاستقرار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسن محمود، الخبير فى أمن المعلومات، أن أبرز طرق مواجهة الأكاذيب التى تروجها جماعة الإخوان ومنابرها الإعلامية هو أن يتحقق المتلقى من المعلومة من مصادرها الرسمية، وأن لا يعتمد إلا على الصفحات الرسمية الممثلة للمؤسسات على مواقع التواصل الاجتماعى.
وقال الخبير فى أمن المعلومات، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن الشائعات هى آلية تتبعها الإخوان والجماعات الإرهابية لمحاولة زعزعة الاستقرار و هدم الدولة و إضعاف الروح المعنوية، وأبرز طرق مواجهتها هو الرجوع للمصدر الرسمى بشأن الأكاذيب التى تروجها تلك الجماعة لتبين الحقيقة.
وأشار حسن محمود إلى أن تفنيد شائعات الإخوان بشكل متواصل وعرض الحقائق على الرأى العام بصفة مستمرة يدحض كل الأكاذيب ويفشل مخططات الجماعة.
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