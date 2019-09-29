شكرا لقرائتكم خبر عن سوزى ناشد: تغليظ العقوبات على نشر الأخبار الكاذبة بالسوشيال أبرز أولويتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائبة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن هناك عدة تشريعات تمثل أولوية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأخير أبرزها تشريعات الاستحقاقات الدستورية وعلى رأسها قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ.

وقالت عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، لـ"الخليج 365"، إن من أولويات البرلمان أيضا خلال دور الانعقاد المقبل هو تغليظ العقوبات على نشر الأخبار الكاذبة في وسائل الإعلام بأشكالها المختلفة والسوشيال ميديا خاصة ما يكدر السلم والأمن العام.

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ولفتت النائبة سوزى ناشد، إلى ضرورة مواجهة الأكاذيب التى تبثها قنوات الإخوان وقناة الجزيرة القطرية، ضرورة توعية المصريين بخطورة هذه الأكاذيب وكيفية التصدى لها.