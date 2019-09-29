نشرة الحوادث المسائية.. مقتل 15 إرهابيًا وتأجيل الحكم بقضية "هجوم الواحات"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

مقتل 15 إرهابياً في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بشمال سيناء

أعلنت وزارة الداخلية اليوم، الأحد، مقتل 15 إرهابيًا في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بشمال سيناء.

استغاثة سيدة تنقذ زوجها من الاختطاف في الهرم

تلقى العميد عصام بركات مأمور قسم شرطة الأهرام بقيام الأهالي بضبط شخصين حال شروعهما في اقتياد أحد الأشخاص عنوة إلى داخل سيارة ملاكي حال سيره بشارع اللبينى بدائرة القسم، وتمكن قائد السيارة من الهرب بها.

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تفاصيل حيلة "منتقبة" أوهمت زوجها بالحمل وخطفت رضيعة

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بمديرية أمن أسيوط، في ضبط سيدة اختطفت رضيعًا من داخل مستشفى بأسيوط بمساعدة إحدى العاملات.

سائق نقل يصدم زوجين وأطفالهما بالصف

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لضبط سائق سياة نقل صدم تروسيكل تستقله أسرة كاملة بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة.

مد أجل الحكم على 43 متهمًا في قضية "حادث الواحات"

قررت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، مد أجل الحكم على 43 متهماً محبوسين واثنين هاربين في حادث الواحات، والتي راح ضحيتها 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.