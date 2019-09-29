ننشر إجراءات أولى جلسات البرلمان بدور الانعقاد الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ميرا إبراهيم:

يبدأ مجلس النواب دور انعقاده الخامس، الثلاثاء المقبل.

ومن المتوقع أن يعقد المجلس عدة جلسات عامة؛ لعدد من الإجراءات والخطوات التنظيمية اللائحية اللازمة في بداية كل دور انعقاد.

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وتبدأ أولى جلسات المجلس، الثلاثاء، بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لعام 2019، بدعوة مجلس النواب للانعقاد بافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس للفصل التشريعي الأول.

وثانيا: قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لعام 2019 بفض دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الأول، ثم يأتي ثالثا، الاعتذارات، ورابعا الرسائل.

كما يبدأ المجلس دور انعقاده الخامس، يوم الأربعاء، وتبدأ بالاعتذارات ثم الرسائل، ويأتي ثالثا، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.