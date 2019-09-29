مباحث كرداسة تلاحق 3 متهمين طعنوا شابا بسلاح أبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اعتدى 3 أشخاص على شاب بأسلحة بيضاء في مركز كرداسة شمال محافظة الجيزة، اليوم الأحد.

تلقى مأمور قسم شرطة كرداسة إخطارا من نقطة الشرطة المعينة بمستشفى قصر العيني بوصول شاب مصابا بجروح وطعنات بالجسم.

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التحريات الأولية أفادت بأن 3 شباب يحمل أحدهم سلاحا أبيض، استوقفوا الضحية في الساعات الأولى من صباح اليوم لدى سيره بمنطقة كفر أبو حجازة، واعتدوا عليه بالضرب محدثين ما به من إصابات وفروا هاربين.

هرع الأهالي بنقل الشاب إلى مستشفى خاص حيث جرى إسعافه، وتحويله إلى مستشفى قصر العيني لتلقي العلاج اللازم، وتكثف قوات الأمن جهودها لتحديد هوية المتهمين وضبطهم.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.