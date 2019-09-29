بالصور- تنفيذ مبادرة لتأمين الطلاب أمام المدارس في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان، اليوم الأحد، انطلاق مبادرة لتأمين الطلاب أمام المدارس.

وقال السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إن المبادرة هي الأولى من نوعها بالمحافظة، وتهدف إلى القضاء على الظواهر السلوكية السلبية التي انتشرت بين الطلاب، مثل المعاكسات والتنمر والشغب والمشاحنات وللقضاء على ظاهرة تواجد الطلاب خارج المدارس في الفترة الصباحية، وحماية التلاميذ الصغار، لافتًا إلى أن المبادرة تستهدف بشكل خاص المناطق المكتظة بالمدارس، حيث تأمن لجان مركزية مشكلة من موجهي ومعلمي التربية الرياضية، دخول الطلاب إلى المدارس، بالتعاون مع اللجنة الفرعية المشكلة في كل مدرسة برئاسة مديرها.

وأضاف الفيومي، أنه بدأ تنفيذ هذه المبادرة تجريبيًا الأسبوع الماضي، وعقب اكتمال التشكيلات ووضع آليات العمل وتحديد أماكن التمركز والانطلاق، بدأت اللجان عملها اليوم الأحد من خلال 6 نقاط تمركز غطت معظم مدارس إدارة أسوان التعليمية.