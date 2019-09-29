حملات تلقيح مجاني ضد داء الكلب في مختلف الولايات

انتظمت اليوم السبت بمناسبة اليوم العالمي لمقاومة داء الكلب الذي يحمل هذه السنة شعار"التلقيح للقضاء على داء الكلب"، حملات تلقيح مجاني للكلاب والقطط، حماية للإنسان والحيوان من هذا الداء الخطير. وتولّت المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بمختلف الولايات تنظيم هذه الحملات وتسخير الموارد البشرية والأدوية لتأمين تنفيذ هذه الحملات.

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