الارشيف / اخبار العالم

الاستخبارات الأمريكية تجري تغييرًا في نظام تقديم الشكاوى الحساسة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

غيرت الاستخبارات الأمريكية، سريا المتطلبات المتعلقة بتقديم الشكاوى، وشطبت منه شرطا أن تكون المعلومات المتعلقة بالجريمة المرتكبة، مقدمة من قبل شخص له علاقة مباشرة بها.

وبهذا التغيير بات بإمكان أي شخص، ولو كان مجهول الهوية، أن يقدم شكوى حول المحادثة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وجاء في مقالة نشرها موقع The Federalist: "هذا يثير تساؤلات، حول ضلوع أوساط الاستخبارات، في رفع شكوى ضد الرئيس دونالد ترامب في أغسطس الماضي".

وقارن كاتب المقال، بين النموذجين الجديد والقديم لتقديم الشكاوى في قضية تكون فيها المسألة تتمتع بأهمية "حاسمة".

Advertisements

وقال كاتب المقال إن مقدم الشكوى

مجهولة المصدر، التي أصبحت محور التحقيق البرلماني، في تصرفات ترامب وإمكانية عزله، اعترف علنا في نص وشايته، أنه لم يكن شاهدا على المحادثة بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني.

وأشار الكاتب إلى أنه لو لم يتم تغيير متطلبات الشكاوى، لما تمكن المذكور، ببساطة، من تقديمها.

والملفت للنظر، أن النسخة الجديدة من المتطلبات، ظهرت في 24 سبتمبر، أي قبل أيام قليلة فقط، من إعلان نص الشكوى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاستخبارات الأمريكية تجري تغييرًا في نظام تقديم الشكاوى الحساسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا