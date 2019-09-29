أعلن الديوان الملكي في المغرب، في بيان أن الملك محمد السادس تعرض لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد.
وجاء في نص البيان، أن "صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعرض لالتهاب الرئتين الفيروسي الحاد"، مشيرا إلى أنطبيبه الخاص نصحه بـ"الخلود لفترة راحة طبية لبضعة أيام".
وكان ملك المغرب، في طريقه إلى فرنسا من أجل تقديم التعازي لأسرة وأقارب الرئيس الفرنسي الراحل جاكشيراك، في إطار خاص، وذلك "اعتبارا للعلاقات الوطيدة والعميقة التي جمعت على الدوام العائلتين ولروابط المحبة والتقدير الخاصة التي يكنها جلالة الملك لهذا الصديق الكبير للمغرب".
وأشار البيان إلى أن ولي العهد الأمير مولاي الحسن، سيقوم برئاسة وفد المغرب في المراسم الرسمية لجنازة شيراك.
كانت هذه تفاصيل خبر الديوان الملكي يعلن إصابة العاهل المغربي بـ"التهاب الرئتين الفيروسي الحاد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.