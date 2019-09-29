انقطاع الكهرباء عن مليون شخص في جزيرة إسبانية سياحية

تأثر نحو مليون شخص جراء انقطاع الكهرباء عن جزيرة تنريفي الإسبانية في المحيط الأطلسي اليوم الأحد. وأكدت السلطات المحلية أن الانقطاع طال جميع أنحاء أكبر جزيرة في أرخبيل الكناري، لكن مولدات الطاقة المخصصة لحالات الطوارئ تزود بالطاقة الكهربائية المؤسسات الأساسية مثل المستشفيات. أكبر جزيرة في أرخبيل الكناري، لكن مولدات الطاقة المخصصة لحالات الطوارئ تزود بالطاقة الكهربائية المؤسسات الأساسية مثل المستشفيات. وأعلنت عمدة عاصمة الجزيرة، باتريسيا إرنانديز، للإذاعة المحلية، أنه من المتوقع أن تستأنف إمدادات الطاقة الكهربائية إلى معظم مناطق الجزيرة في غضون ست ساعات، فيما تعمل السلطات على تحديد أسباب الحادث.

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