قالت وزارة الخارجية الروسية إنه سيكون هناك رد مواز تجاه وسائل الإعلام البريطانية، بعد رفض حزب المحافظين البريطاني منح اعتماد لصحافيي وكالة سبوتنيك لتغطية مؤتمره.
وتم رفض اعتماد وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"لتغطية المؤتمر السنوي لحزب المحافظين البريطاني، قبل يوم من بدايته، بالرغم من أن تقديم الطلب تم قبل شهر من بدء المؤتمر يوم الأحد.
وبالرغم من مرور هذه الفترة الزمنية، تلقت الوكالة ردا سلبيا من اللجنة المنظمة لهذا الحدث، فقط في وقت متأخر من مساء يوم السبت. ولم يوضح المنظمون أسباب رفضهم.
يذكر أن حزب العمال البريطاني المعارض، قدم في سبتمبر، اعتمادا لصحفيي سبوتنيك لحضور مؤتمر مماثل.
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو: سنرد بالمثل على رفض المحافظين البريطاني منح اعتماد لصحفيي سبوتنيك لتغطية مؤتمره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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