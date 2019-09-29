شاهد الأرض بعدسة أول رائد إماراتي من محطة الفضاء

نشر رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، مساء الأحد، أول صورة من محطة الفضاء الدولية عبر عدسته.

وغرد هزاع "وأخيرا، أوثّق حلمي من الجانب الآخر من السماء، لتكون أعين هزاع نافذكتم إلى الفضاء. بعدستي، ألتقط أول صورة من محطة الفضاء الدولية".

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هذا وانطلق هزاع علي المنصوري، الأربعاء، في رحلة لأول رائد

فضاء إماراتي إلى المحطة الفضائية الدولية، مع الأعضاء الآخرين في البعثة 61-62 رواد الفضاء أوليج سكريبوتشكا من وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) وجيسيكا مير من إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، من مركز بايكونور كوزمودروم في كازاخستان في مهمة تستمر 187 يوما بمحطة الفضاء الدولية.

وفور انطلاق الرحلة غرد محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع حاكم إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، عبر "تويتر" قائلا: "وصول هزاع المنصوري للفضاء هو رسالة لكل الشباب العربي، بأننا يمكن أن نتقدم، ونتحرك للأمام، ونلحق بالآخرين، محطتنا القادمة هي المريخ عن طريق مسبار الأمل الذي صممه ونفذه شبابنا بكل اقتدار".