زلزال بقوة 7.2 على مقياس ريختر يضرب تشيلى

ضرب زلزال قوى مساء اليوم الأحد وسط تشيلى وبلغت شدته 7.2 درجة بمقياس ريختر للزلازل . للزلازل . ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية القول إن الزلزال ضرب قبالة ساحل منطقة ماولى بتشيلى وأنه لم تصدر هناك أى تحذيرات خاصة بوقوع تسونامى . الأمريكية القول إن الزلزال ضرب قبالة ساحل منطقة ماولى بتشيلى وأنه لم تصدر هناك أى تحذيرات خاصة بوقوع تسونامى .

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