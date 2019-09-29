خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في بريطانيا، اليوم الأحد، احتجاجاً على التقشف والسياسة التي تتبعها البلاد بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وقامت مجموعة من المتظاهرين بإطلاق بالون طوله ستة أمتار يصور رئيس الوزراء بوريس جونسون.
وفي مسيرة نظمتها نقابات وجماعات يسارية في شمالي البلاد، احتج المشاركون بلافتات وصفارات وطبول ضد سياسات التقشف والتخفيضات في نظام الرعاية الصحية.
كما انطلقت مظاهرة ثانية ضد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي والسياسة المتصلبة التي تتبعها الحكومة في النزاع على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وذكرت صحيفة مانشستر إيفينينج نيوز أنه من المتوقع مشاركة عشرات الآلاف من الأشخاص.
كانت هذه تفاصيل خبر احتجاجات في بريطانيا على سياسة "بريكست" والتقشف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.