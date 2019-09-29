زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب ساحل تشيلي

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إن زلزالاً قوته 7.2 درجة وقع قبالة ساحل تشيلي اليوم الأحد.

وكان مركز الزلزال على بعد 134 كيلومتراً غربي تالكا وعلى عمق 6.1 ميل.

ولتشيلي تاريخ طويل من التعرض لزلازل مدمرة ومن بينها زلزال وقع في 2010 وبلغت قوته 8.8 درجات قبالة الساحل الجنوبي الأوسط وأدى إلى موجة مد عملاقة دمرت بلدات ساحلية.

اقرأ أيضاً.. زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب الفلبين