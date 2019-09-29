كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السعودية والبحرين تعلنان تأييدهما لمصر في وجه الإرهاب (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت فضائية "مداد نيوز" السعودية تقريرا يسلط الضوء على دعم المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين لمصر في مواجهة الإرهاب.

وأشار التقرير إلى أن الشعودية والبحرين أعلنتا تأييدهما للجهود التي تبذلها مصر في سبيل مكافحة الإرهاب.

ولفت التقرير إلى أن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية أعلن تضامن المملكة التام ومؤازرتها لمصر في حربها على الإرهاب والتطرف، وقدمً العزاء والمواساة لذوي الضحايا.

كما أكدت مملكة البحرين موقفها الثابت والراسخ الداعم لمصر في كل ما تتخذه من إجراءات ضد الإرهاب، وثمنت وزارة الخارجية البحرينية الجهود الضخمة التي تقوم بها القوات المسلحة في مكافحة العنف والتطرف والإرهاب والقضاء على مختلف التنظيمات الإرهابية