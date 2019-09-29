بعدما كان وراء آخر ظهور للفريق قبل 8 سنوات.. متولي يعود بالرجاء إلى مجموعات دوري أبطال إفريقيا

تمكن فريق الرجاء الرياضي، أمس السبت، من حجز بطاقة العبور إلى دور مجموعات، مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وذلك عقب تعادله ضد ضيفه النصر الليبي، بهدف لمثله، ضمن إياب الدور الأول، مستفيدا من فوزه ذهابا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وعاد الفريق الأخضر بذلك إلى دور المجموعات، بعد غياب دام 8 سنوات، وتحديدا منذ مشاركته في نسخة 2011، بنظامها القديم، المتضمن لمجموعتين في مرحلة ربع النهائي.

وانتظرت الجماهير الرجاوية، عودة نجمها محسن متولي، لرؤية فريقها مجددا في مجموعات المسابقة القارية، بعدما ساهم في آخر تأهل للرجاء، قبل 8 سنوات، في المواجهة الفاصلة التي جمعت الفريق البيضاوي، بأسيك ميموزا الإيفواري.

ووقع متولي حينها ركلة جزاء، تحصل عليها حسن الصواري، في الأنفاس الأخيرة من المباراة، محرزا هدف التعادل، الذي مكن الرجاء من اللجوء لركلات الترجيح، التي رجحت كفة النسور الخضر على حساب الأسيك، قبل أن يرحل اللاعب بعد ذلك في تجربة احترافية إلى الديار القطرية.

وكان على “شعب الخضرا”، انتظار عودة صاحب الرقم 5، لمشاهدة فريقها يعود إلى دور المجموعات، للمرة السابعة في تاريخه، والأولى بنظامها الجديد، حيث أحرز متولي هدف الرجاء الوحيد في شباك النصر، في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، علما أنه الهدف الثالث للاعب في دوري الأبطال هذا الموسم، بعد الأول ضد بريغاما يونايتد الغامبي، والثاني في لقاء الذهاب أمام الفريق الليبي.