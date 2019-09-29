القسم الثاني.. الماص يحسم ديربي فاس وشباب المحمدية يعتلي الصدارة

تمكن فريق المغرب الفاسي، من حسم “ديربي” فاس، الذي جمعه اليوم الأحد، بغريمه الوداد الفاسي، لصالحه، بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية، في قسمها الثاني.

ووقع المهاجم غيزا هدف فوز الماص، في الشوط الأول من المباراة، التي احتضنها ملعب 18 نونبر بالخميسات، وبدون جمهور، محققا بذلك فوزه الأول، وملحقا الخسارة الأولى بالواف.

واكتفى شباب بنجرير بالتعادل هدف لمثله مع الاتحاد البيضاوي، وهو التعادل الذي استغله شباب المحمدية، ليلحق به في صدارة الترتيب، برصيد 7 نقاط لكل فريق، وذلك بعد تغلب الشباب على ضيفه شباب الريف الحسيمي بهدفين مقابل هدف واحد.

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ودك أولمببك الدشيرة شباك ضيفه النادي القنيطري بثلاثة أهداف لواحد، بينما عجز الكوكب المراكشي عن تحقيق انتصاره الأول، واكتفى بالتعادل الإيجابي هدف لمثله مع وداد تمارة.

وكان التعادل السلبي حاسما في مباراتي، الجمعية السلاوية أمام ضيفه الاتحاد الزموري للخميسات، وشباب السوالم بمضيفه اتحاد سيدي قاسم.