البطولة الاحترافية.. “لوصيكا” يهزم السريع ويحقق فوزه الأول هذا الموسم

عاد فريق أولمبيك خريبكة، اليوم الأحد، بفوز ثمين، بهدف دون رد، من ميدان مضيفه سريع واد زم، وذلك برسم مباريات الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية.

ويدين “لوصيكا”، بفوزه إلى اللاعب اسماعيل الحراش، صاحب هدف المباراة الوحيد، الذي وقعه بضربة رأسية في الشوط الثاني من المواجهة، وتحديدا عند الدقيقة 79، بعد أن ساد التعادل السلبي دقائق الفصل الأول للقاء، الذي احتضنه الملعب البلدي بواد زم.

ويعتبر هذا الفوز، الأول لأولمبيك خريبكة في بطولة هذا الموسم، بعد تعادلين سلبيين، أمام كل من أولمبيك آسفي في الدورة الأولى، وحسنية أكادير في الأسبوع الثاني، بينما تعرض السريع لهزيمته الأولى، مقابل تعادل مع مولودية وجدة، علما أن الفريق تنقصه مباراة أمام نهضة بركان، ضمن منافسات الدورة الثانية.