زيدان يتلقى نبأ مزعجا قبل ملاقاة كلوب بروج

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، تلقى نبأ مزعجا بغياب أحد نجومه عن التدريب الجماعي، بعدما اختبره في آخر تدريبين سابقين للديربي لحل مشكلات الظهير الأيسر، وقرر في النهاية عدم المخاطرة بعودته.
ولم يتدرب البرازيلي مارسيلو مع باقي زملائه، وأصبحت احتمالية عودته للعب أمام كلوب بروج البلجيكي الثلاثاء المقبل بدوري أبطال أوروبا أصعب، وذلك عقب جلسة من تدريبات التعافي للاعبين الأساسيين بديربي مدريد.
وعقب تعادله سلبيا في معقل أتلتيكو مدريد مساء السبت، عاد الملكي صباح الأحد، للمران استعدادًا لثاني جولات التشامبيونزليغ، واضعًا نصب عينيه ضرورة الفوز عقب انطلاقته السيئة بالبطولة بسقوطه المدوي بثلاثية نظيفة على يد باريس سان جيرمان الفرنسي.
وما زال اللاعب البرازيلي يعاني من متاعب تتعلق بإصابته العضلية التي كان يتعافى منها، وقد تدرب صباح الأحد منفردًا.
وأجرى اللاعبون الأساسيون بمباراة الديربي تدريبات للتعافي، بينما أجرى البدلاء ومن لم يشاركوا تمرينات أكثر شدة، وكذلك الكرواتي لوكا مودريتش الذي ظهر في آخر دقائق بمواجهة الأتلتي، وإيسكو ألاركون الذي يتطلع لأن يكون من بين مستجدات زيدان في قائمة بروج.
وانضم لاعبا الرديف دييجو ألتوبي وميجل جوتييريز للمران الجماعي، الذي غاب عنه المصابان ماركو أسينسيو والفرنسي فيرلاند ميندي ليواصلا عملية تعافيهما.
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