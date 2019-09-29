شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدعم مدارس سقطرى بأدوات ومستلزمات مدرسية والان مع التفاصيل

دعمت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية الإماراتية، خمس مدارس في محافظة أرخبيل سقطرى، بأدوات ومستلزمات مدرسية، وذلك في إطار الدعم المتواصل التي تقدمه مؤسسة خليفة الإنسانية للأعمال الإنسانية لتحسين الخدمات التعليمية والصحية والاغاثية بالمحافظة.

وبحسب صحيفة البيان، فقد شملت تلك الأدوات والمستلزمات المدرسية التي تم توزيعها على المدارس 667 كرسي وطاولة وألف قلم حبر جاف و800 دفتر وستة آلاف قلم رصاص ومساطر.

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وقال مصدر مسؤول في مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، أن هذه المبادرة الأخوية والإنسانية مع بداية العام الدراسي لأبنائنا الطلبة في قلنسية، تأتي ضمن المبادرات والمشاريع الانسانية الكثيرة والمتنوعة في قطاع التعليم، ومنها إنشاء وإعادة تأهيل وتجهيز المدارس في كافة المناطق المحررة .. مشيراً إلى أن كميات الأدوات والمستلزمات المدرسية التي قدمها مؤسسة خليفة الإنسانية، وصلت في الوقت المناسب، وستغطي احتياجات عدد كبير من الطلبة والطالبات طيلة العام الدراسي.

وثمن مكتب التربية والتعليم في جزيرة سقطرى، خلال تسلمه كميات الأدوات والمستلزمات المدرسية، الدعم السخي الذي تقدمه دولة الإمارات من خلال مؤسساتها الإنسانية والخيرية، لقطاع التعليم في سقطرى .. مؤكداً أن هذا الدعم يساهم في تحسين وتطوير مستوى العملية التعليمية وفي تشجيع الطلاب والطالبات في قلنسية على مواصلة تعليمهم وعلى المثابرة في تحصيل العلم والمعرفة.