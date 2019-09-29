مصرع عنصر أمني في اشتباكات بين افراد نقطة عسكرية بالقطن

اندلعت اشتباكات مساء اليوم الأحد 29 سبتمبر، بين افراد الجيش المرابطين في النقطة العسكرية بجانب معسكر القطن.

وقالت مصادر إنه نجم عن الاشتباكات 4 مصابين، اسعفوا لطوارئ مستشفى القطن العام، ومن ثم تم نقلهم لمستشفى سيؤن العام.

Advertisements

وأضافت المصادر أنه اثناء نقل المصابين توفي احدهم في الطريق مابين شبام وسيؤن .

ورجحت الانباء أن الخلاف كان بسبب ادعاء كلا من الجنود أحقيته و دوره في إمساك النوبة في النقطة؛ بينما اخرون اشاروا بأن الجنود اختلفوا حول تقاسم مواد الاغاثة المنهوبة من مقر المجلس الانتقالي بالقطن قبل ايام مضت.