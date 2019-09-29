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مصرع عنصر أمني في اشتباكات بين افراد نقطة عسكرية بالقطن

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اندلعت اشتباكات مساء اليوم الأحد 29 سبتمبر، بين افراد الجيش المرابطين في النقطة العسكرية بجانب معسكر القطن.

وقالت مصادر إنه نجم عن الاشتباكات 4 مصابين، اسعفوا لطوارئ مستشفى القطن العام، ومن ثم تم نقلهم لمستشفى سيؤن العام.

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وأضافت المصادر أنه اثناء نقل المصابين توفي احدهم في الطريق مابين شبام وسيؤن .

ورجحت الانباء أن الخلاف كان بسبب ادعاء كلا من الجنود أحقيته و دوره في إمساك النوبة في النقطة؛ بينما اخرون اشاروا بأن الجنود اختلفوا حول تقاسم مواد الاغاثة المنهوبة من مقر المجلس الانتقالي بالقطن قبل ايام مضت.

 

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