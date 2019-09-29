شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن بريك يؤكد أن شعب الجنوب لن يتنازل عن قضيته الأساسية والمحورية والان مع التفاصيل
أكد رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، عضو هيئة رئاسة المجلس، اللواء، أحمد سعيد بن بريك، أن شعب الجنوب لن يتنازل عن قضيته الأساسية والمحورية وسيدافع عنها إلى أن يتم استعادة دولته الجنوبية في حدود ما قبل عام 1990م.
جاء ذلك في الجلسة الثانية للهيئة الإدارية في الجمعية الوطنية، اليوم، برئاسة بن بريك وبحضور الدكتور أنيس لقمان، نائب رئيس الجمعية ورؤساء اللجان ونوابهم.
وقدم اللواء بن بريك الشكر لبعض أعضاء الجمعية الوطنية على دورهم في مساندة القوات المرابطة في الجبهات، مطمئنا الجميع بأن الأوضاع الأمنية تحت السيطرة وفي استتباب تام .
بدورهم اثنى أعضاء الهيئة الإدارية على الماقف الصلبة والشجاعة لقوات المرابطة في مواقع الشرف بالجبهات في كل المحافظات الجنوبية .
وجرى في الاجتماع مناقشة المواضيع والتقارير المدرجة في جدول الاجتماع وهي المحضر السابق وتقرير السكرتارية بين اجتماعي الهيئة الإدارية، وكذا تقرير زيارة فريق الهيئة الإدارية إلى محافظة أبين.
وقد تم في الاجتماع تشكيل لجنة لإعادة صياغة القرارات والتوصيات التي ستتمخض عن اجتماع الهيئة برئاسة الأخ نصر هرهرة مقرر الجمعية، على أن يتم تواصل الهيئة اجتماعها يوم غد.
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