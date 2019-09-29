مقتل 17 شخصا في 3 هجمات إرهابية ببوركينا فاسو

عناصر من الشرطة في بوركينا فاسو - أرشيفية

قتل 17 شخصا بينهم عسكري في ثلاث هجمات نفذها إرهابيون، السبت، على مناطق شمالي بوركينا فاسو.

وهاجم نحو 20 إرهابيا يستقلون دراجات نارية صباح السبت قرية كومسيلجا في منطقة زيمتانجا، وقتلوا 9 من سكانها، حسب ما أفادت مصادر أمنية، كما أحرقوا العديد من المحلات التجارية قبل انسحابهم.

وأوضح مصدر أمني آخر لوكالة فرانس برس أن "مسلحين هاجموا مساء السبت قرية دينيون في المنطقة ذاتها وقتلوا 7 أشخاص".

كما تعرضت مجموعة من العسكريين لهجوم في بلدة ديو في محافظة سوم، ما أدى إلى مقتل عسكري خلال تبادل إطلاق النار"، حسب ما أفاد مصدر أمني.

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وقال المصدر إنه "تم تعزيز الإجراءات الأمنية، ووصلت تعزيزات إلى هذه المنطقة وقامت بعمليات تمشيط بحثا عن الجناة".

وتشهد مناطق شمالي بوركنيا فاسو باستمرار هجمات يشنها الإرهابيون وأدت إلى فرار آلاف من سكانها.

وتواجه بوركينا فاسو، منذ بداية 2015 هجمات إرهابية خصوصا في شمال البلاد وشرقها، أوقعت أكثر من 570 قتيلا.

وفي إطار جهودها للحدّ من الهجمات، مدّدت سلطات بوركينا فاسو في منتصف يوليو/تموز الماضي، 6 أشهر حالة الطوارئ السارية منذ ديسمبر/كانون الأول 2018 في معظم مناطق البلاد.

وتنصّ حالة الطوارئ على منح صلاحيات إضافية لقوات الأمن، بينها عمليّات دهم للمساكن في أيّ وقت من النهار أو الليل.