تركيا تقول إنها أسقطت طائرة مسيرة على حدود #سوريا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد إن طائرات مقاتلة أسقطت طائرة مسيرة قادمة من سوريا انتهكت المجال الجوي التركي ست مرات. وأضافت أنها لم تتمكن من تحديد هوية الطائرة المسيرة. وقالت الوزارة في بيان إن طائرتين مقاتلتين من طراز إف-16 أسقطتا الطائرة المسيرة بعد تكرار انتهاك المجال الجوي التركي يوم السبت.

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