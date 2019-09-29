شكرا لقرائتكم خبر عن «رصانة»: تضاؤل صلاحيات روحاني.. والاستهداف الإسرائيلي «التحدي الأكبر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أصدر المعهد الدولي للدراسات الإيرانيَّة (رصانة) تقرير الحالة الإيرانيَّة لشهر أغسطس 2019، مقدِّماً وصفاً دقيقاً خلال الفترة الزمنية محلّ الرصد والتحليل، بهدف تشخيص الحالة الإيرانيَّة وقياس أوضاعها وتفاعلاتها المختلفة.

فعلى المستوى السياسي، تطرق التقرير إلى شكوى الرئيس الإيراني حسن روحاني المستمرة من ضآلة حجم صلاحياته، إضافة إلى تعرُّضه لانتقادات حادَّة من نوّاب البرلمان اعتراضاً على إدارته لملفّ الأزمة مع أمريكا.

Advertisements

أما عسكرياً فلفت التقرير إلى ما وصفه بـ«التحدي الأكبر» الذي تواجهه طهران حالياً، وهو استهداف إسرائيل المتوالي للقوات الإيرانية المتمركزة في سورية والمليشيات التابعة لها في العراق وسورية.

وفي الشأن العربي، تناول التقرير التوغل الإيراني بالوجود في اليمن علناً، عطفا على الخطوة الخارجة عن القانون الدولي بقبول أوراق اعتماد أول سفير للانقلابيين الحوثيين في طهران، إذ إن القانون الدولي لا يعتدّ بالتمثيل الدبلوماسي للجماعات المتمردة على الحكومات الشرعية.

وفي الشأن الدولي، أشار التقرير إلى طرح قضية الدعوة لتمديد الحظر المفروض على بيع السلاح لإيران، وهو ما طالبت به الولايات المتَّحدة في مجلس الأمن.

وعلى مستوى شبه القارة الهندية، لفت التقرير إلى تأثُّر الموقف الإيراني بالتقارب الهندي - الأمريكيّ حيال أزمة كشمير التي تجدَّدت بسبب إعلان الهند إلغاء نظام الحكم الذاتي في إقليم كشمير المتنازَع عليه، ووقف الهند وارداتها من النفط الإيراني.