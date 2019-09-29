جونسون ينفي استغلال منصبه لمصلحة سيدة أعمال أمريكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نفى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس المزاعم التي تتهمه باستغلال منصبه عندما كان عمدة لبلدية العاصمة لندن، وذلك بعد أنباء عن قيام هيئة أمنية مختصة بالنظر في الشكاوى، بفحص اتصالاته مع سيدة أعمال أمريكية.

وقال جونسون، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) «أفتخر بكل ما فعلته عندما كنت عمدة للندن»، وجاء التصريح قبل انطلاق مؤتمر لحزب المحافظين في مانشستر.

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وأعلن مسؤولون في لندن قبل يومين أن هيئة أمنية تقوم بفحص تعاملات جونسون مع سيدة الأعمال الأمريكية جنيفر آركوري عندما كان عمدة للندن من عام 1998 وحتى عام 2016.

ويشتبه في أن آركوري تلقت معاملات تفضيلية، تضمنت تمويلا عندما كان جونسون يشغل المنصب.

وأكد جونسون أن كل شيء جرى «كان بصورة ملائمة تماما». كما نفت آركوري، الموجودة بالولايات المتحدة، صحة المزاعم التي تم تداوها.