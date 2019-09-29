13 أكتوبر موعدا للانتخابات الرئاسية التونسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - تونس

حددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس 13 أكتوبر المقبل، لإجراء الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها كل من المستقل قيس سعيد، ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي الذي ما زال مسجونا.

وكان الدور الأول من الانتخابات الرئاسية أجري يوم 15 سبتمبر الحالي، ونال المستقل قيس سعيد 18.4% من الأصوات، فيما حصل نبيل القروي على 15.58%، وهو ما أهلهما للوصول للدور الثاني.

وتعيش تونس حاليا جدلا واسعا بسبب استمرار حبس المترشح الثاني نبيل القروي بتهم تتعلق بالفساد، وعدم وضوح البرامج الانتخابية لكلا المترشحين.