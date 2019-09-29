40 ألف رغيف سعودي لليتامى والمحتاجين في سوريا ولبنان يوميا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الحديدة، يانجون

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء 40 ألف رغيف خبز يوميا على أسر اليتامى والمحتاجين السوريين واللبنانيين والفلسطينيين في شمال لبنان، ضمن برنامج مخبز الأمل الخيري.

وجرى توزيع 28 ألف رغيف للنازحين السوريين في مناطق عكار والشمال، حيث تشهد هذه المناطق تواجد أعداد كبيرة من الأسر النازحة السورية في وضع إنساني صعب ونقص كبير في المستلزمات الأساسية، كما تم توزيع 8 آلاف رغيف لليتامى والمحتاجين اللبنانيين في منطقة عكار والمنية، و4 آلاف رغيف للاجئين الفلسطينيين القاطنين بالمخيمات الفلسطينية في شمال لبنان.

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وواصل المركز تنفيذ مشروع دعم الاحتياجات الغذائية للأسر اللبنانية الأشد فقرا بالتعاون مع الهيئة العليا للإغاثة، حيث جرى أمس توزيع 540 سلة غذائية للعائلات اللبنانية في منطقة مرفأ العبدة بمحافظة عكار.

ونفذ المركز برنامج المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة، وجرى خلال المشروع ضخ 273,000 لتر من المياه الصحية الصالحة للشرب للخزانات، وضخ 315,000 لتر من مياه الاستخدام الشخصي للخزانات، وتنفيذ حملة رفع ونقل المخلفات من جميع أحياء مديرية الخوخة، استفاد منه أكثر من 34,000 فرد.

فيما قدم مركز الأمير نايف بن عبدالعزيز لغسيل الكلى بمستشفى المقاصد في العاصمة اللبنانية بيروت خدماته العلاجية لـ 106 مرضى بواقع 271 جلسة خلال الأسبوع الماضي، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة، واصل المركز تقديم خدماته الطبية للنازحين في مخيم الخانق بمنطقة حريب نهم التابعة لمحافظة صنعاء خلال الأسبوع الماضي، وذلك بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية، حيث راجع عيادة الباطنية 319 شخصا، وعيادة النساء 73 امرأة، وعيادة الطوارئ 273، وقسم تضميد الجروح 25، فيما قدم الفريق المتنقل العلاج لـ 235 شخصا.

كما أجرى 235 مريضا الفحص في قسم المختبر، وتلقى العلاج في قسم الرعاية الصحية 181 فردا، وصرفت الأدوية لـ 664 مريضا.