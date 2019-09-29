الحوثيون يقصفون سوقا شعبيا ويرتكبون جريمة مروعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قصفت ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا، سوقا شعبيا في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، مرتكبة جريمة جديدة بحق المواطنين.

وأكد مصدر في الإعلام العسكري للمقاومة المشتركة في الساحل الغربي أن الميليشيات الإرهابية قصفت بالمدفعية الثقيلة سوق الطور بعدد من قذائف المدفعية الثقيلة في ذروة تسوق المواطنين الذين يرتادون سوق الطور لشراء متطلباتهم من السلع وغيرها.

وأسفر القصف عن إصابة عشرة مواطنين بينهم أربعة إصاباتهم خطيرة، مشيرا إلى أن جريمة قصف سوق الطور في مديرية التحيتا تعد جريمة جديدة ترتكبها الميليشيات بحق المدنيين تضاف إلى جرائمهم التي يرتكبونها يوميا بقصفهم للأحياء والمنازل والأسواق والأماكن العامة. وسارعت الفرق الطبية التابعة للمقاومة المشتركة إلى سوق الطور وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى الميداني في الدريهمي لتلقي العلاج.

من جهته، كشف وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي جرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي الانقلابية، منذ انقلابها على الحكومة الشرعية وممارسات التعذيب والإقصاء والقتل كأداة للوصول إلى مآربها.

وقال في كلمة بلاده أمام الدورة الـ74 للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك «إن إيران تعد الراعي الأول للإرهاب في العالم، والذي ومن أجل تحقيق أطماعه التوسعية في المنطقة قام بتكريس أموال شعبه من أجل دعم ميليشياته ووكلائه خارج أرضه بالسلاح والمال والخبرات التخريبية».

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وأضاف «منذ عام 2014 قامت ميليشيات الحوثي بدعم إيراني بتدمير كل ما هو جميل في اليمن، وانقلبت على الدولة ومؤسساتها بقوة السلاح، وفجرت المنازل ودور العبادة، وقصفت الأبرياء وسرقت قوتهم، وصادرت الحريات واختطفت الناشطين وكل من عارضها، وملأت أرجاء اليمن وترابه الطاهر ومياهه النقية بكل أنواع الألغام المحرمة دوليا».

وأكد أن الميليشيات هدمت خلال بضع سنوات حلم جميع اليمنيين بالحرية، والمواطنة المتساوية، والعيش الكريم، وقال «أقف أمامكم اليوم بقلب حزين لما آلت إليه الأوضاع في بلادي اليمن، هذا البلد المعطاء الضارب بجذوره في عمق التأريخ، بلد الحضارة والرخاء، بلد الشموخ والكبرياء، أصل العرب وفخرها، هذا البلد الذي أثكلته جراحه بسبب حرب فرضت عليه من قبل ميليشيات مسلحة عقائدية تمتهن التعذيب والإقصاء والقتل كأداة للوصول إلى مآربها».

مشاهدات يمنية

• ميليشيات الحوثي تفرض على وجهاء القبائل الحشد لجبهاتها وتعاقب بالسجن ودفع غرامات مالية من يتخلف

• القوات المشتركة تكسر زحف الحوثي باتجاه عدد من المواقع في مختلف جبهات القتال بمنطقة حجر السفلى شمال غرب الضالع

• ميليشيات الحوثي تدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة صوب منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن