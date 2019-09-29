مركز الملك سلمان يعيد تأهيل مستشفى ميانمار الإسلامي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - يانجون

تفقد فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس المستشفى الإسلامي الخيري في مدينة يانجون بعد الانتهاء من أعمال تطويره بدعم من المركز، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ميانمار سهل عرقسوس ونائب مدير عام إدارة المراسم بوزارة الخارجية الميانمارية زارو تون، وأعضاء السلك الدبلوماسي في ميانمار، وعدد من رجال الأعمال والمسؤولين.

وشملت أعمال التطوير والتحديث غرفة العمليات، والمرافق الصحية، وتأمين سيارة إسعاف والمعدات الطبية اللازمة لها، وقسم غسيل الكلى، وعيادة النساء والولادة، وأقسام التنويم.

يذكر أن المستشفى الإسلامي الخيري في يانجون تأسس عام 1937، ويقدم الرعاية الطبية بالمجان لكل مكونات المجتمع في ميانمار بمختلف انتماءاتهم.