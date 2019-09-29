الأونروا: التبرع السعودي مهم للغاية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» عدنان أبوحسنة إن التبرع السعودي للأونروا مهم للغاية، وهو يعبر عن الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والأونروا.

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وأكد أن الدور السعودي طليعي في دعم اللاجئين الفلسطينيين بكل مناطق العمليات، خاصة بناء عدد من المؤسسات والمنشآت وإصلاح عشرات المدارس في الأردن والضفة الغربية وغزة والقدس قبل بدء العام الدراسي.

وأشار أبوحسنة إلى أن العجز المالي للأونروا تراجع الآن إلى 89 مليون دولار بدلا من 120 مليونا، والذي كان قبل التعهدات الجديدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف: أمامنا جهد كبير فيما يتعلق بالتفويض وسد العجز المالي ما يتطلب جهدا استثنائيا خلال الأسابيع القادمة لضمان سير عمليات الأونروا وبرامجها بانتظام في خدمة ملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.