إيران تتوقع هجمات سيبرانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طهران

توقعت إيران تعرضها لهجمات سيبرانية في الأيام المقبلة، وحث وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة أمس جميع الشركات والمنشآت النفطية على ضرورة الحيطة والحذر إزاء التهديدات السيبرانية والمادية، في ظل العقوبات الأمريكية التي تستهدف صناعة النفط في إيران.

ودعا زنكنة جميع منشآت وشركات القطاع النفطي إلى ضرورة اليقظة «إزاء التهديدات السيبرانية والمادية، وإيجاد الأرضيات الإدارية والفنية والعملياتية اللازمة للحافظ على سلامة المنشآت والأصول المادية، وترقية قدرة التحمل واستدامة سلسلة القيمة في أنشطة المنبع إلى المصب في صناعة النفط».