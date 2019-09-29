العاهل المغربي يتعرض لأزمة صحية شديدة.. والديوان الملكي يكشف التفاصيل

الموجز

أعلن الديوان الملكي المغربي أن الملك محمد السادس تعرض لأزمة صحية شديدة، بعدما كان يستعد للسفر إلى فرنسا.

وقال الديوان الملكي، في بيان له اليوم الأحد، إن الملك محمد السادس تعرض لالتهاب فيروسي حاد في الرئتين.

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وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية أن الطبيب الخاص بالملك أوصى بأن يدخل الملك محمد السادس في فترة راحة طبية لبضعة أيام.

وبهذا، لن يتمكن العاهل المغربي من حضور جنازة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، وسيمثل المغرب في الجنازة ولي العهد الحسن.

وفي عام 2018، كان العاهل المغربي قد أجرى عملية جراحية في القلب، بعد أن كشفت فحوصات عن "عدم انتظام في إيقاع نبض القلب".