ماذا قال والد قاتل الحارس الشخصي للعاهل السعودي اللواء عبد العزيز الفغم؟

الموجز

نشر عضو مجلس الشورى السعودي مشعل ممدوح آل علي، والد قاتل الحارس الشخصي للملك سلمان، اللواء عبد العزيز الفغم، سلسلة من التغريدات عبر حسابه على موقع تويتر.

وقال آل علي في تغريداته: "بسم الله على نفسي وأهلي وذريتي وبلدي، بسم الله خير الأسماء الذي لا يضر معه أذى الكافي الشافي، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم، ورفع الله عنا السوء والأذى بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصل اللهم على محمد وآله نستغفر الله ونتوب إليه ياذا الجلال والإكرام".

وأضاف: "مع التجليات الإلهية والرحمات الربانية نسألك أن تغفر لعبدك الفغم الوفي ابن الأوفياء، له الدعوات بالغفران والشهادة، وللغادر نقول رفعتيه إلى مقعد عليا بعد أن كان في الدنيا ملازما لولي أمرنا والد الجميع سلمان أعزه الله فكل السعوديين له دروعا وجندا عظم الله أجور ولاة أمرنا وقادات الحرس الملكي وأسرته بنيه وذويه والشعب السعودي".

وكشفت وزارة الداخلية السعودية عن قائل اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي، حيث أكدت أن القاتل سعودي الجنسية ويدعى ممدوح بن مشعل آل علي صديق سابق له.