خلل فني يجبر طائرة رئيس قبرص على العودة إلى نيويورك

اضطرت ​طائرة​ خاصة، كانت تقل رئيس قبرص نيكوس أناستاساديس، والوفد المرافق له، إلى العودة والهبوط بشكل اضطراري في مطار "جون إف كينيدي" الدولي ​نيويورك​ لأنه لوحظ مشكلة في الزجاج الأمامي خلال التحليق، وقرر الطيار عدم المخاطرة.

وكان الرئيس القبرصي عائدا إلى الوطن، بعد إلقائه كلمة أمام دورة ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ في نيويورك.