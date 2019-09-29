اضطرت طائرة خاصة، كانت تقل رئيس قبرص نيكوس أناستاساديس، والوفد المرافق له، إلى العودة والهبوط بشكل اضطراري في مطار "جون إف كينيدي" الدولي نيويورك لأنه لوحظ مشكلة في الزجاج الأمامي خلال التحليق، وقرر الطيار عدم المخاطرة.
وكان الرئيس القبرصي عائدا إلى الوطن، بعد إلقائه كلمة أمام دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
كانت هذه تفاصيل خبر خلل فني يجبر طائرة رئيس قبرص على العودة إلى نيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.