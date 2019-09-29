النشرة: قوات سوريا الديمقراطية اعتقلت 300 شاب لسوقهم إلى التجنيد الإجباري بصفوفها في الحسكة

أفاد مراسل "النشرة" في سوريا بأنه "شنت قوات "سوريا الديمقراطية – قسد" حملة مداهمات مكثفة في مدينتي ​رأس العين​ والشدادي وبلدتي تل تمر وتل حميس بريف ​الحسكة​ واعتقلت 300 شاب لسوقهم إلى "​التجنيد الإجباري​" في صفوفها.

وفي سياق متصل واصل الاهالي الخروج في مظاهرات احتجاجاً على اتخاذ قوات "قسد" اجراءات تعسفية بحق المدنيين تمثلت بحملات ​مداهمة​ واختطاف تقوم بها الاخيرة اضافة الى سرقة الدوائر الحكومية والأملاك العامة وآخرها سرقة خطوط الهواتف التابعة لقرية الواسطة بريف ​الرقة​ الشمالي والقرى المحيطة بها.

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