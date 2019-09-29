ظريف للسعودية: الأمن لا يشترى

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للسعودية، أن "الأمن لا يشترى"، مشددًا على أن "إنهاء الحرب في اليمن، سيؤدي إلى الحد من مستوى التوتر الإقليمي".
واتهم ظريف السعودية بـ"إثارة التوتر في المنطقة"، موضحًا أنه "يتصورون أنه مثلما اشتروا كل شيء حتى الآن بالمال، كالسلاح والصداقة والدعم، بإمكانهم كذلك شراء الأمن بالمال. على السعوديين التخلي عن هذا الوهم وتركه جانبا".
ورأى أن "السعودية تثير التوتر لتمهيد الطريق أمام الأجانب للقدوم إلى المنطقة"، مشددًا على أن "الحل واضح جدا وهو إنهاء حرب اليمن. سينتهي التوتر في المنطقة وسيتوقف تدهور سمعة السعودية أكثر مما حصل لغاية الآن".
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